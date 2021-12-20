محصول السمسم يواصل الانخفاض بالقضارف





شدد مجلس السيادة على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة الفترة الانتقالية.

و قالت الناطق باسم المجلس سلمى عبدالجبار عقب اجتماعه اليوم “الاثنين” إن المجلس أمن على حرية التعبير السلمي و قدم التهنئة للشعب بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال و الذكرى الثالثة للثورة و ترحم على كل الشهداء الذين سالت ماءهم فداء لتراب البلد.

و أشارت إلى شكر المجلس للجنة العليا لحل أزمة الشرق لما بذلته من جهد في وضع التدابير اللازمة لأزمة الشرق مضيفةً أنه رحب بأن تكون دولة جنوب السودان عضوا في الجامعة العربية.

كوش نيوز