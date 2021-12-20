أسعار الخضر والفاكهة واللحوم بالسوق المركزى الخرطوم
●الصنف الكمية السعر بالجنيه
●البرتقال درجة 1 الدستة 650
●المانجو الدستة 1500
●الجوافة كيلو 700 تفاح فرنسى الدستة 1700
●تفاح إيرانى الدستة 1500
●تفاح سورى دستة 1200
●الرمان كرتونة ١٠حبات 3000
●العنب ١ كيلو 1800
●القريب فروت ١دستة 3000
●الموز ١كيلو 250
●الفراولة ١ كيلو 1500
●أناناس ١كرتونة٩حبات 10000
●الزبيب ١كيلو 2400
●التين ٣٠٠جرام 1500
البطيخ ١حبةكبيرة 1500
●البصل ١ ربع أحمر 3000
●البصل ١ ربع إسبانى 2700
●الطماطم ١ كيلو 350
●البطاطا ١ كيلو 400
●البطاطس ١كيلو 700
●الباميا ١ كيلو 1000
●الأسود ١ كيلو 500
●القرع ١كيلو 450
●خيار ١ كيلو 750
●الكوسة ١ كيلو 500
●الجذر ١ربطةكبيرة 1000
●جرجير ١ ربطة كبيرة 500
●الفجل ١ربطة كبيرة 1000
●البنجر ١ ربطةكبيرة 800
●الفلفلية ١ كيس كبير 2000
● الليمون ١٠٠حبه 500
●شطة خضراء ١كيس كبير 1000
سعر ١طبق بيض :1800ج
سعر كيلو الفراخ :1500ج
سعر ١كيلو اللحمة ضان :2600ج
سعر ١كيلو اللحمة عجالى 2000ج
الخرطوم: (كوش نيوز)