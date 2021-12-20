الاتحاد السوداني يحيل حارس المنتخب الأول للتحقيق





فاجأ اتحاد كرة القدم السوداني، الإثنين، نادي الهلال بخطاب رسمي، يبلغه فيه بقرار التحقيق مع حارس مرماه علي عبد الله أبو عشرين، الذي تم اختياره ضمن قائمة المنتخب الجديدة التي أُعلنت الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية مشاركته في مهرجان تكريمي بوسط السودان.

وبحسب المعلومات المؤكدة التي حصل عليها كووورة من مصدر موثوق فإن اتحاد الكرة السوداني أرسل خطابا لنادي الهلال يطالب فيه بخضوع اللاعب للتحقيق، بعد مشاركته في مهرجان رياضي بإحدى قرى وسط السودان المتاخمة للنيل الأبيض تسمى الحسين الصوفي، في وقت تم اختياره فيه لقائمة المنتخب الجديدة.

وقد جرت المباراة بين فريقي قريتي الشقيق ونجوم الشيتاوي، وشارك فيها بعض النجوم الدوليين السابقين مثل مهند الطاهر وسيف مساوي.

وبحسب المصدر وفق موقع كوورة فإن نادي الهلال استلم خطاب الاتحاد السوداني الذي يحمل مضمون التحقيق مع الحارس علي أبو عشرين.

وشنت منصات التواصل الاجتماعي حملة كبيرة على الحارس أبو عشرين لمشاركته بمهرجان رياضي، في وقت رفض فيه الانتظام في تدريبات المنتخب بحجة الإصابة.

وكان الحارس علي عبد الله أبو عشرين قد التقى بالجهاز الفني الجديد لمنتخب السودان على هامش التدريبات الأسبوع الماضي، وأعلن أنه مصاب بأحد أصابع يديه.

الخرطوم ( كوش نيوز)