منتخب السودان يواجه زيمبابوي وإثيوبيا وديا





نجاح المسؤولين باتحاد الكرة السوداني، والجهاز الفني للمنتخب الأول، في التأكيد على خوض مباراتين دوليتين وديتين وتحديد تاريخهما، وذلك في إطار استعدادات المنتخب للمشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة الشهر القادم بالكاميرون.

وبحسب موقع كوورة تأكد خوض منتخب السودان لمباراتين وديتين، أمام كل من زيمبابوي وإثيوبيا، المتأهلتان لنهائيات الكاميرون المباراة الأولى سوف تلعب يوم 2 يناير المقبل أمام إثيوبيا، والثانية ستكون أمام منتخب زيمبابوي يوم 5 من الشهر ذاته، وتستضيف مدينة دوالا الكاميرونية المباراتين.

يذكر أن منتخب السودان دخل معسكرا مغلقا منذ الأسبوع الماضي بالعاصمة السودانية الخرطوم، استعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا.وخاض الفريق تدريبات لرفع اللياقة البدنية بجزيرة توتي الأحد، والاثنين

الخرطوم كوش نيوز