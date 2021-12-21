السودان .. تعزيزات عسكرية تصل البحر الأحمر





ما يفوق 300 عربة دفع رباعي.

أعلنت اللجنة الأمنية بالبحر الأحمر، عن استقبال تعزيزاتٍ عسكرية ما يفوق 300 عربة دفع رباعي من القوّات المسلّحة.

وأفاد الموقع الرسمي للقوات المسلّحة، الثلاثاء، أنّ اللجنة الأمنية بالولاية في حضور قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية الوليد عجبنا، مدير شرطة الولاية ومدير جهاز المخابرات وقادة القوات المسلحة استقبلوا بمدخل مدينة بورتسودان بكناييب؛ تعزيزات عسكرية ما يفوق “٣٠٠”عربة دفع رباعي من القوات المسلحة.

وأشار إلى أنّ الخطوة تجئ لحفظ الأمن وبسط هيبة الدولة بجانب تأمين وإسناد القوات المشتركة بالولاية .

وقال قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية الوليد عجبنا، إنّ القوات المسلّحة دفعت بتعزيزٍ عسكرية لمنطقة البحر الأحمر للمساهمة مع القوات النظامية الأخرى في بسط الأمن وحماية المواطنين ؛ وفرض هيبة الدولة بجانب المشاركه في المشروعات التدريبية التي ستنتظم قيادة المنطقة العسكرية.

وتأتي التعزيزات العسكرية من القوات المسلّحة والتي قوامها ما يفوق “٣٠٠”عربة لاندكروزر؛ والأسلحة الثقيلة تأتي في إطار خطة اللجنة الأمنية بالبحر الأحمر واستراتيجيتها الرامية لتأمين الولاية خلال الفترة المقبلة وبسط الأمن و حماية المواطنين وممتلكاتهم.

باج نيوز