رئيس”فيفا”: نقل أمم إفريقيا لشهر سبتمبر سيحلّ مشاكل كثيرة





علينا البحث عن أفضل حلّ معًا.

يتفهّم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أهمية كأس أمم إفريقيا، ولكنه يرى أن نقلها لتُلعب في شهر سبتمبر، سيحل مشاكل كثيرة للأندية الأوروبية.

وقال إنفانتينو في اجتماع مع 207 اتحاد محلي أعضاء في فيفا: “كأس الأمم الإفريقية تُلعب كل عامين، ونحن نفهم أهميتها”.

وتابع” قبل أعوام قليلة لم يكن أحدًا يهتم بأنّ البطولة تُلعب في الشتاء ولكنّ الآن أصبح الأمر مشكلة لأن لاعبين أفارقة كثر يلعبون لأندية كبرى”.

وأضاف “تلك الأندية تخسر لاعبيها خلال فترة هامة من الموسم. إذا استطعنا تغيير الرزنامة، والتأكد من لعب كأس الأمم الإفريقية خلال نافذة سبتمبر الدولية بدلا من يناير وفبراير، سنحل مشكلة كبيرة لدوريات كثيرة تضم لاعبين أفارقة”.

وأتمّ “لا أريد الحديث عن وجود أعداء أو حرب، ولكن عن أمر يمكننا تجربته، وعلينا البحث عن أفضل حل معا”.

وسابقًا، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)أعلن باتريس موتسيبي ، أن كأس أمم إفريقيا 2021 ستبدأ يوم 9 يناير.

باج نيوز