لجنة الأطباء تشكك في استخدام غاز الأعصاب في قمع المتظاهرين





شككت نقابة أطباء السودان الشرعية في أن السلطات الأمنية استخدمت لتفريق المتظاهرين أمس الأول من اعتصام القصر الجمهوري نوع من أنواع غاز الأعصاب، وكشفت عن رصدها أعراض وصفتها بالمختلفة والمستغربة يشكو منها عدد غير قليل من الثوار الذين تعرضوا للقمع عن طريق الإطلاق الكثيف للغاز المسيل للدموع، وقالت اللجنة في تعميم صحفي أمس إن تلك الاعراض تختلف في طبيعتها وشدتها عما اعتدناه من أعراض الغاز المسيل للدموع المتمثلة في أعراض الجهاز التنفسي والعيون فهناك أعراض شعور بالانهاك وسط الثوار تتعلق بتأثيرات الغاز على الجهاز العصبي بالإضافة إلى اعراض عدم التحكم في التبول والاخراج، وأردفت: تتواتر المؤشرات من المواكب السابقة ومواكب مليونية ١٩ ديسمبر بالأمس والتي تشير الى استخدام السلطات الأمنية لأنواع من غاز الأعصاب في قمع المتظاهرين وطالبت الثوار ولجان المقاومة برصد مثل هذه الاعراض والتبليغ الفوري عنها ودعت مؤسسات حقوق الإنسان العالمية لدعم حق الشعب السوداني في التحقيق العادل فيما يتعرض له من إنتهاكات خطيرة عبر لجان تحقيق دولية مستقلة والعمل على إيقاف هذه الانتهاكات.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة