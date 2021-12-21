فيفا يهدد المريخ بالحرمان من التسجيلات الصيفية





تلقى مجلس إدارة نادي المريخ خطابا أمس من الاتحاد الدولي لكرة القدم يفيد بأمهال النادي 30 يوما لسداد مستحقات المدرب جمال خشارم الذي تولى الإدارة الفنية الموسم الماضي وتبلغ مستحقات التونسي 21 ألف دولار.

وهدد فيقا النادي الأحمر من التسجيلات الصيفية حال لم يلتزم بدفع المستحقات في المهلة التي حددها.

* المريخ يدشن برنامج التجارب التحضيرية ويختتم بالبنك الأهلى

خاض المريخ أمس الأول تجربة تحضيرية أمام التربية والتعليم؛ أحد أندية الثسم الثاني بالدوري المصري، كسبها بثلاثية أوغستين أوموتو وبكري المدينة ومحمد المصطفى خلال معسكره الإعدادي بالعاصمة المصرية القاهرة، تعد المباراة هي الأولى للفريق بعد فترة توقف طويلة، وسيخوض المريخ تجربتين خلال معسكر القاهرة حدد لهما الجهاز الفني الثالث والعشرين والسابع والعشرين من الشهر أمام البنك الأهلى، وستعود بعثة الفريق إلى الخرطوم مطلع الأسبوع المقبل بعد أن حدد الجهاز الفني الثامن والعشرين موعداً لعودة البعثة، وينتظر مجلس إدارة النادي قراراً من اتحاد الكرة بتأجيل ديربي القمة الذي كان الاتحاد قد حدد له الحادي والثلاثين من الشهر، غير أن المباراة مهددة بالتأجيل، وربما يتدخل الجهاز الفني للمنتخب ويتسبب في تأجيل الديربي؛ حتى لا يتأثر نجوم الفريق الدوليين بالخسارة، إذ أن التعادل سيكون مرفوضاً في مباراة فاصلة تحدد مسار لقب الكأس.

* وفرة في محور ارتكاز المريخ تصعّب مهمة نيفا

ينتظر أن يجد البارزيلي ليوناردو نيفا معاناة حقيقية في اختيار اثنين من نجوم المحور؛ ليشاركا بصفة أساسية في وجود وفرة كبيرة في نجوم المحور تحديداً ، وساهمت عودة عمار طيفور وعماد الصيني واختيار الأخير للمنتخب الوطني للمرة الأولى منذ توقيعه في كشوفات المريخ في إشعال الصراع في وجود ضياء الدين محجوب ومحمد الرشيد العائد بقوة، ويتواجد 3 من نجوم المحور بالمريخ في قائمة صقور الجديان التي ستشارك في “كان” الكاميرون بجانب طيفور والتاج يعقوب ومحمد هاشم التكت لتكون المفاضلة والاختيار صعباً للغاية. غير أن الفريق لن يعاني في هذا المركز قياساً بوفرة وتميز اللاعبين.

فيما يعاني المريخ بشدة في مركز الظهير الأيمن إذ يتواجد الكاميروني توماس وحيداً ، وحال أخفق في مهمته فإن التوليف سيكون الخيار الوحيد المتاح أمام الجهاز الفني، بعد أن شارك التاج يعقوب وحمزة داوود في السنوات الأخيرة وقدما مستويات مقنعة نسبيا.

صحيفة اليوم التالي