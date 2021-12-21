مركزي الحرية و التغيير : أكدنا ضرورة التواصل مع قوى الثورة لبناء جبهة شعبية موحدة لمنهاضة الانقلاب





أكد المكتب التنفيذي لقوى إعلان الحرية و التغيير على ضرورة استكمال التواصل مع كل قوى الثورة لبناء جبهة شعبية موحدة لمنهاضة قرارات الخامس و العشرين من أكتوبر.

و أوضح المكتب في بيان عقب اجتماعه اليوم “الثلاثاء” أن الجبهة ستضم القوى السياسية و لجان المقاومة و المهنيين و المجموعات النسوية والشبابية و المجتمع المدني بكافة تكويناته ، مضيفاً أنها ستتوافق على رؤية سياسية مشتركة و قيادة تنسيقية موحدة بين كافة المكونات المناهضة لما وصفه بالانقلاب.

و كشف عن عقد القوى لمؤتمر صحفي نهار الخميس القادم ؛ لطرح الرؤية السياسية للتحالف لهزيمة الانقلاب و تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية ، مضيفاً أن المجلس أمن خلال اجتماعه اليوم على تحديد سلسلة اجتماعات مع الفاعلين الاقليميين و الدوليين لطرح رؤية الحرية والتغيير لهزيمة الانقلاب واستنهاض موقف دولي داعم لشعب السودان في نضاله لبناء الدولة المدنية الديمقراطية.

باج نيوز