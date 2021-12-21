منهج جديد في إدارة المنتخب السوداني





تنوي الإدارة الجديدة للمنتخب السوداني، إتباع سياسة ومنهج حديث فيما يتعلق بسجلات اللاعبين، وسيتم تطبيقه خلال المرحلة المقبلة وأوضحت إدارة صقور الجديان، اليوم الثلاثاء، أن المقترح يتمثل في تكوين ملف خاص بكل لاعب داخل المنتخب.

ويضم ملف كل لاعب وفق موقع كوورة، تقارير مفصلة عن حالته الصحية وفحوصاته وأوزانه وقياساته وأضافت إدارة المنتخب السوداني، أنهم استعانوا بمتخصصين في هذا المجال، وعلى رأسهم مستر عمار ودكتور قصي.

وجرى تكوين لجنة طبية لمتابعة النهج الإداري الجديد، الذي ستقوم لجنة إدارة المنتخبات الوطنية، بتطبيقه خلال الفترة الحالية.

وكشفت الإدارة الجديدة للمنتخب، أن اللجنة تتكون من مختصين في علم النفس، لتثقيف اللاعبين، للحماية من الإصابات، والكشف على اللاعبين داخل الفندق، تحت إشراف منسق من الكاف.

ويستعد منتخب السودان حاليًا لأمم أفريقيا، وأوقعت قرعة دور المجموعات، صقور الجديان في مجموعة واحدة رفقة مصر ونيجيريا وغينيا بيساو.

الخرطوم ( كوش نيوز)