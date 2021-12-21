تفاصيل جلسة التحقيق مع حارس السودان أبو عشرين





رشح جانب من تفاصيل جلسة التحقيق مع حارس مرمى الهلال ومنتخب السودان علي عبد الله أبو عشرين، وذلك بعد أن طلبت لجنة الإشراف على المنتخب منه أمس الإثنين، المثول أمامها.

وجاء استدعاء أبو عشرين وفق موقع ( كووورة) على خلفية مشاركته في مهرجان رياضي بولاية النيل الأبيض وهو في ذات الوقت ضمن قائمة المنتخب، الذي انتظم في معسكر منذ الأسبوع الماضي وحضر الحارس أبو عشرين الثلاثاء إلى مقر اتحاد الكرة السوداني ومعه مدير الكرة بنادي الهلال المهندس إبراهيم سليمان.

ومثل علي أبو عشرين أمام كل من معتز الشاعر نائب رئيس الاتحاد السوداني ورئيس اللجنة القانونية معتز لطيف، سيف الدين إبراهيم المشرف على لجنة المنتخب.

وتمت مساءلة الحارس عن سبب مشاركته في مهرجان رياضي يوم الأحد الماضي في وقت كان يجب أن يكون فيه بتدريب المنتخب على اعتبار أنه ضمن قائمة المنتخب.

ودافع أبو عشرين عن نفسه، وقال إنه يحمل تقريرا طبيا يمنحه راحة لمدة 3 أسابيع وأنه سبق وأن التقى بالجهاز الفني للمنتخب وبطبيب المنتخب، موضحا أن المهرجان الذي تواجد فيه كان بغرض تكريمه وقد تأجل كثيرا، وأنه اغتنم فرصة الراحة وتواجد فيه بصورة شكلية ورمزية.

وانتهت جلسة التحقيق بأن اللجنة سوف تطلب معلومات من الجهاز الفني للمنتخب، وسترفع تقريرها لاحقا حول الحالة، وستبلغ نادي الهلال بالقرار النهائي.

الخرطوم ( كوش نيوز)