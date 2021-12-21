الخرطوم تحدِّد موعد صرف راتب ديسمبر والمنحة





وجّه المدير العام لوزارة المالية ولاية الخرطوم إبراهيم محيي الدين الحاج، بالبدء في صرف مرتب شهر ديسمبر 2021م والمنحة اعتباراً من غدٍ الأربعاء وذلك استباقاً لاجراءات تنفيذ منشور جرد الخزن للعام المالي الجاري.

ووجّه الحاج في تعميم صحفي، جميع الوحدات المالية والمحاسبية والصيارفة بالوزارت والمجالس العليا والمحليات والأجهزة والدواوين بمراجعة منافذ الصرف بالبنوك لاستلام التغذية المخصصة لوحداتهم للبدء فوراً في عمليات الصرف امتثالاً للمنشور القاضي بالضبط والرقابة على الصرف بميزانية العام المالي 2021م.

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