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حمدوك ينهي تكليف “البزعي” ويعيد “لقمان” مديراً للإذاعة والتلفزيون
أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم، القرار رقم (624) لسنة 2021م، بإنهاء تكليف إبراهيم محمد إبراهيم البُزعي من منصب مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وإعادة تعيين لقمان أحمد محمد مديراً عاماً للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
وجاء القرار عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية، وبعد الإطلاع على قرارا مجلس الوزراء رقم (104) لعام 2021م، والقرار (417) لسنة 2021م، وبناءً على توصية وكيل الإعلام المُكلَّف بوزارة الثقافة والإعلام.
ووجه القرار وزارات الثقافة والإعلام (الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون) والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
الصيحة
تعليق واحد
وبعد إعادة لقمان لم يتبقى للبرهان قرار واحد إتخذه ولم يلغيه حمدوك … وسنسمع قريباً بإعادة حمدوك لحكومة أحزاب عصابة 4 طويله للحُكم وبضغط الخارج المُتآمر على السودان وشعبه وكأنك يا برهان ما غزيت … والغريب وبعد توجيه إنتقادات للبرهان من أنه أصبح خارج الصورة نراه وقد إجتمع بضباط الجيش لتنويرهم فى القيادة العامة وقال لهم ( أن كل قرارات حمدوك تمت بالتشاور معه ؟! ) … إذا كان الأمر كذلك فما كان يجب على البرهان أن يقوم أصلاً بحركة 25 أكتوبر ما دام هو غير قادر وعاجز عن تنفيذ قراراته … ولم يكن هناك داعى لكل هذا الهرج والمرج الذى ظل يعيش فيه السودان وشعبه طوال شهرين … وحتى الآن لا حكومة تشكلت ولا مجلس تشريعى رأينا ولا البرهان إستطاع تنفيذ وعوده للشعب بل ترك الحبل على القارب لحمدوك ليفعل بنا ما يشاء … يا برهان ما هكذا تُحكم وتُدار الأوطان والشعوب … ظللنا ولثلاثة أعوام ندور فى حلقه مفرغه ولم تتعظ بما تم عام 2019 حين سلمت رقاب 45 مليون سودانى للجهه الخطأ والأحزاب الخطأ وهي أحزاب قحط … وبعد حركة 25 أكتوبر إستبشر الناس خيراً من أنك قد وعيت الدرس وأدركت خطأك وقمت بتصحيح ذلك الخطأ … ولكن اليوم وبعد شهرين من 25 أكتوبر نرى الأوضاع تعود لأسوأ من يوم 24 أكتوبر وهو آخر يوم حكمتنا فيه أحزاب عصابة 4 طويله !!!