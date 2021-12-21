حمدوك ينهي تكليف “البزعي” ويعيد “لقمان” مديراً للإذاعة والتلفزيون





أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم، القرار رقم (624) لسنة 2021م، بإنهاء تكليف إبراهيم محمد إبراهيم البُزعي من منصب مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وإعادة تعيين لقمان أحمد محمد مديراً عاماً للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وجاء القرار عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية، وبعد الإطلاع على قرارا مجلس الوزراء رقم (104) لعام 2021م، والقرار (417) لسنة 2021م، وبناءً على توصية وكيل الإعلام المُكلَّف بوزارة الثقافة والإعلام.

ووجه القرار وزارات الثقافة والإعلام (الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون) والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

الصيحة