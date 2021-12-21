لجنة كرة القدم المدرسية الإفريقية تصدر عدد من القرارات





شهدت قاعة الأستاذ محمد الشيخ مدني، بمباني الاتحاد السوداني لكرة القدم، الثلاثاء انعقاد الاجتماع الأول للجنة المكلفة بتقديم تصور تنفيذ بطولة كرة القدم المدرسية الإفريقية 2022-2023 رأس الاجتماع الأستاذ معتصم عبد السلام نائب الرئيس – رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين – ورئيس اللجنة، التي تستهدف إقامة بطولة للفئات بين 13 – 15 سنة من الجنسين.

واكد الاجتماع وفق ( سونا) على تكوين اللجنة العليا للبطولة، وتكليف وكيلي وزارتي الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، للقاء رئيس مجلس الوزراء، من أجل إصدار قرار تكوين اللجنة، مع حمل المقترح المقدم لتكوين اللجنة عبر تمثيل عدد من الوزارات، بينها الشباب والرياضة، التربية والعليم، الصحة، الإعلام، الحكم الاتحادي، والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى تمثيل اللجنة الأولمبية، والاتحاد السوداني لكرة القدم، زائداً رئيس لجنة كرة القدم النسائية.

كما تم طلب تجهيز كشوفات المعلمين المختصين من وزارة التربية، للمشاركة في ورش التأهيل لشئون التدريب، والتحكيم والأعلام. و طالب الاجتماع بتحديد محاضرين للورش المذكورة من اللجنة الفنية.

وتقرر انطلاق الحملة الإعلامية للبطولة تحت إشراف المكتب الإعلامي للاتحاد، من أجل التوعية والتثقيف ورفع الاهتمام بالمنافىسة وتم تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعداً للاجتماع الثاني للجنة، وذلك في مكاتب الاتحاد السوداني لكرة القدم بالخرطوم2.

الخرطوم ( كوش نيوز)