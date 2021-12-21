محمد صلاح يتوجه بطلب جديد إلى ليفربول في مفاوضات تجديد عقده





توجه جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، محمد صلاح، بطلب لإدارة الريدز أثناء مفاوضات تجديد عقده في الأسابيع الماضية.

و بحسب شبكة “سكاي سبورتس” فإن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي في يونيو 2023، ولكن يرغب النادي الإنجليزي في تمديده في الفترة المقبلة حتى لا يضطر إلى التفكير في بيعه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

هناك أكثر من نادٍ يرغب في ضم محمد صلاح مثل ريال مدريد، برشلونة وباريس سان جيرمان ولكن اللاعب أكد في تصريحات صحفية وتلفزيونية نيته في البقاء داخل قلعة “أنفيلد”.

وبحسب التقرير الذي نشرته الشبكة فإن المصري الدولي قد طلب من ليفربول معرفة إذا كانوا ينوون شراء صفقات قوية في الفترة المقبلة خاصة في مركز المهاجم أم لا إذا ما كان سيبقى في الفريق.

ويرى محمد صلاح أن ليفربول إذا تعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند، إيرلينج هالاند، ستكون صفقة كبيرة وإضافة مهمة للفريق الإنجليزي في السنوات المقبلة.

ليفربول ليس من كبار الأندية التي تنفق الكثير من الأموال ولكن هناك رغبة من قبل الإدارة في ضم مهاجم بعد نهاية الموسم، ولكن هل يكون هالاند هو الأولوية خاصة مع تسجيله 76 هدفًا في 75 مباراة مع بوروسيا دورتموند منذ انتقاله من سالزبورج في يناير 2020.

ووفقًا لشبكة “سكاي ألمانيا” أن محمد صلاح سيكون راضيًا إذا قام ليفربول بالتعاقد مع هالاند لأنه لا يريد أن يبتعد ناديه عن المنافسة المحلية على لقب الدوري الإنجليزي في ظل قوة مانشستر سيتي.

الخرطوم (كوش نيوز)