خالد عمر : الأزمة الحالية نتاج مباشر للانقلاب العسكري





قال وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر إن الأزمة الحالية في البلاد هي نتاج مباشر للانقلاب العسكري.

و شدد خالد في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الأربعاء على أن تكرار الحديث عن عدم توافق القوى السياسية هو في الأصل تماهي مع خطاب الانقلابيين و تبرير لما اقترفوه من جرم في حق البلاد.

و أوضح خالد ” الواجب الآن هو التوافق على جبهة شعبية موحدة لهزيمة الانقلاب و تأسيس سلطة مدنية ديمقراطية حقيقية تستكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة، وتبني على ما تحقق من تقدم في العامين الماضيين وتتجاوز العثرات التي واجهت قوى الثورة وأوجه قصورها العديدة”.

باج نيوز