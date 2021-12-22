سياسية
خالد عمر : الأزمة الحالية نتاج مباشر للانقلاب العسكري
قال وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر إن الأزمة الحالية في البلاد هي نتاج مباشر للانقلاب العسكري.
و شدد خالد في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الأربعاء على أن تكرار الحديث عن عدم توافق القوى السياسية هو في الأصل تماهي مع خطاب الانقلابيين و تبرير لما اقترفوه من جرم في حق البلاد.
و أوضح خالد ” الواجب الآن هو التوافق على جبهة شعبية موحدة لهزيمة الانقلاب و تأسيس سلطة مدنية ديمقراطية حقيقية تستكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة، وتبني على ما تحقق من تقدم في العامين الماضيين وتتجاوز العثرات التي واجهت قوى الثورة وأوجه قصورها العديدة”.
باج نيوز
4 تعليقات
هو يعني نحن قبل الانقلاب ما كنا في أزمة ؟ الله لا كسبكم دمرتو البلد . والله ما تم من تدمير خلال الثلاث سنوات الماضية لم يحدث في تاريخ السودان منذ بعانخي . والحمد لله ربنا كشفكم امام الواعين من ابناء الشعب . اما المغيبين فخذوهم معكم الي مزبلة التاريخ
الزول ده غبي كده مالوا؟ يعني قبل التصحيح ما كنتو شذر مذر وأيدي سبا ومنشقين على ٣٠؟ يعني قبل التصحيح كنا في جنات النعيم القحطي؟ أمشي شوف ليك تمباك أكلو خربتو البلد ياخ.
الازمة الحالية سببها فشل حكومتكم
السبب الاساسي للفشل من سقوط البشير عدم الالتزام بالوثيقة الدستورية و اهم بند فيها و هي تعيين حكومة كفائت
هل مريم الصادق كفاءة؟ و حزب الامة كان شريك للبشير؟
هل انت يا خالد سلك او اباهيم الشيخ او اي واحد من الموتمر السوداتي كفاءة؟
هل مناوي كفاءة؟
قعدتو تتشاكلو علي المناصب و تععين كودار احزابكم لما ضيعتو البلد
كلكم خايفين من الانتخابات
كل كوادر حزب الموتمر السوداني لو دخلتهم استاد التحرير ما يملوه
انت فاكر نفسك بطل و ثائر………….. سبحان الله
الله لاكسبكم و لا طرح فيكم بركة