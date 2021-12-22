الهلال يضع لمساته الختامية لنزال رديف مصر للمقاصة





يضع فريق الكرة بنادي الهلال، لمساته الختامية لمبارياته التحضيرية الأخيرة أمام رديف مصر للمقاصة، المحدد لها غداً الأربعاء، وهي آخر تجارب الفريق بالعاصمة المصرية ما لم يطرأ جديد، وخاض الهلال عدداً من المباريات خلال فترة المعسكر، ونفذ نجوم الفريق برنامجاً إعدادياً شاقاً، وسيواجه الهلال رديف المقاصة غداً، ولن يتمكن المقاصة من الاعتماد على العناصر الأساسية، بعد أن خاض الفريق مباراة في الدوري المصري أمس الأول، وتنتظره مباراة صعبة في الجولة التي تسبق توقف الدوري المصري للبطولة الإفريقية للأمم التي ستقام بالكاميرون.

* قادة اتحاد الكرة يلتقون لجنة تطبيع نادي الهلال

عقد اتحاد كرة القدم السوداني ظهر أمس اجتماعاً بلجنة تطبيع الهلال، ومثل اتحاد الكرة طه فكي شيخ طه؛ رئيس الاتحاد المكلف، والأستاذ معتز محمد لطيف؛ نائب الرئيس ورئيس اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء، إلى جانب بعض نواب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، وضمت لجنة تطبيع نادي الهلال هشام حسن السوباط رئيس اللجنة، الأستاذ الفاضل التوم مساعد الرئيس ، وعدد من أعضاء اللجنة، وأمن الاجتماع على خارطة عمل اللجنة في المرحلة المقبلة، من حيث تكوينها واستمراريتها وإنفاذ التكاليف المنوطة بها، بالإضافة إلى الوقوف على عدد من الشكاوى الواردة بشأن العضوية، بجانب مواضيع أخرى مهمة.

* الأرباب والكاردينال يشعلان انتخابات الهلال

أعلن أشرف سيد أحمد الكاردينال رئيس نادي الهلال السابق، ترشحه لانتخابات رئاسة النادي التي ستعقد في الفترة المقبلة بعد أن اكتملت ترتيباتها.

وفي السياق جدد صلاح أحمد إدريس عضويته تمهيداً لاتخاذ خطوة قادمة تتمثل في ترشحه لرئاسة النادي، مجدداً بعد حقبة ماضية شهدت نجاحات جيدة.

وينتظر أن تشهد انتخابات نادي الهلال صراعاً عنيفاً قياساً بترشيحات الرئاسة المرتقبة.

صحيفة اليوم التالي