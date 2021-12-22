أندية الممتاز تبدأ الترتيب للإعداد والكوماندوز يسبقها





بدأت أندية الدوري الممتاز الترتيب والإعداد للموسم الجديد، بعد أن بدأ العد التنازلي لموعد المسابقة التي يتوقع أن تبدأ في النصف الثاني من الشهر المقبل، وبدأت الأندية في إكمال أجهزتها الفنية، واستعانت بمدربين جدد في تغييرات معتادة من الأندية في كل موسم.

اللافت أن الأندية بدأت في الاستعانة بالمدربين الشباب بعد أن أبرم الكوماندوز عقداً مع أحمد السيد، فيما تعاقد الشرطة مع دامبا، واستنجد السوكرتا بخالد بخيت.

وبدأ الخرطوم الوطني تحضيراته، فيما أكملت كافة الأندية الترتيب للإعداد الذي يتوقع أن يبدأ خلال الساعات المقبلة، في انتظار تحديد موعد قاطع لانطلاقة المسابقة ونظامها، وهو ما سيسفر عنه اجتماع اتحاد الكرة اليوم.

صحيفة اليوم التالي