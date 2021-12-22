وزارة المالية : موازنة العام المقبل تحمل بشريات للعاملين بالدولة





كشف الناطق الرسمي باسم وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي ؛ أحمد الشريف عن اعتماد الموازنة الجديدة على الموارد الذاتية.

و أوضح الشريف أن الموازنة تحمل بشريات للعاملين بالدولة و تركز على معاش الناس و توفير الخدمات و السلع الأساسية للمواطنين ، و تقوية مظلة الحماية الاجتماعية، و دعم الصحة و التعليم و المياه ، و ترشيد الإنفاق الحكومي و استنباط موارد حقيقية لاتشكل أعباء إضافية على المواطنين ، وتعزيز الاستدامة المالية ومبادئ الشفافية والافصاح المالي وتمكين المواطنين والمحللين الاقتصاديين من الاطلاع علي الحقائق بشفافية والبرامج المرصودة للعام المقبل.

و نوه إلى أن موازنة العام المقبل تعتبر انعكاساً لسياسات الحكومة الاقتصادية و برامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه منذ الماضي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، مشيراً الى أنها تركز على تنويع مصادر الإيرادات و رفع كفاءة استخدام الموارد و تمكين القطاع الخاص للمساهمة في تحريك قطاعات الإنتاج و إنعاش الاقتصاد الوطني و تعافيه من تداعيات كورونا.

باج نيوز