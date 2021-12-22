بسبب أردول.. أمجد فريد يعتذر عن المُشاركة في برنامج إذاعي





اعتذر مساعد كبير مستشاري رئيس الوزراء السابق، أمجد فريد، من المشاركة في برنامج “البرلمان” على أثير إذاعة برو .106.6 PRO FM، نسبةً لاستضافة مبارك أردول رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية في ذات الحلقة.

وقال فريد في منشور له على فيسبوك، إنّ تنظيم أردول أحد التنظيمات التي ساندت انقلاب ٢٥ أكتوبر وقامت قبلها بالتمهيد له من خلال اعتصام الموز، مشيرًا إلى أنما حدث في ٢٥ أكتوبر ليس خلافاً سياسياً يتم فيه تبادل وجهات النظر، بل هو مبدئياً جريمة ليس فيها اختلاف لوجهات النظر.

وأضاف: أعتقد أنه لا مجال ولا مساحة لمُناقشة الانقلابيين إعلامياً وخارج عملية سياسية تبدأ بإدانة الانقلاب في نفسه, ومثل هذا الظهور الإعلامي المشترك هو تطبيعٌ غير محمود مع جريمة الانقلاب وكل من شارك فيه بأيٍّ من الطرق.

الخرطوم (كوش نيوز)