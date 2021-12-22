عدد من القرارات في إجتماع لجنة طوارئ اتحاد الكرة





عقدت لجنة الطوارئ في الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA، اجتماعها الثاني اليوم ، في قاعة الاجتماعات بمكتب رئيس الاتحاد، وترأس الاستاذ طه فكي شيخ طه، رئيس الاتحاد المكلف الاجتماع، الذي خرج بعدد من القرارات. وقفت اللجنة على سير إعداد المنتخب الوطني الأول للمشاركة في نهائيات أمم افريقيا بالكاميرون 2022م، وآخر ترتيبات سفر بعثته إلى ياوندي فجر الاثنين المقبل 27 ديسمبر 2021م، وبعد الإطمئنان على سير التحضير والترتيبات والوقوف على بعض الملاحظات، تم شكر لجنة الاشراف على المنتخبات التي بذلت جهداً كبيراً، في الفترة الفائتة، وتم التأكيد على نهاية تكليفها بسفر المنتخب إلى ياوندي .. تقرر أن يرأس بعثة المنتخب إلى الكاميرون الأستاذ عبدالرحيم عثمان عضو مجلس إدارة الاتحاد، وأن تتألف البعثة من (40) فرد وفق العدد الرسمي الذي ستتم إستضافته في البطولة ، بناء على توصية لجنة الاشراف على المنتخبات ناقش الاجتماع الوضع الاداري في نادي الهلال الخرطوم، وقرر عقد اجتماع مع رئيس لجنة تطبيع نادي الهلال الأستاذ هشام حسن السوباط عند الساعة الرابعة من عصر الخميس 23 ديسمبر 2021م، في مكتب رئيس الاتحاد، للوقوف على الوضوع الراهن في النادي وما يترتب عليه من قرارات بالمرحلة المقبلة .. قرر الاجتماع بناء على طلب مقدم من الاستاذ معتصم عبدالسلام نائب الرئيس – رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين – والأستاذ معتز محمد لطيف نائب الرئيس – رئيس اللجنة القانونية وشئون الأعضاء – استصدار قرار من مجلس الإدارة بالتمرير لتفويض صلاحيات لجنتي أوضاع اللاعبين والشئون القانونية إلى لجنة الطوارئ، وذلك للنظر في العديد من الملفات ذات الصلة العالقة، إلى حين تكوين اللجنتين المعنيتين.. كلف الاجتماع الاستاذ طه فكي شيخ طه رئيس الاتحاد المكلف، والاستاذ معتز محمد لطيف نائب الرئيس – رئيس اللجنة القانونية وشئون الأوضاع؛ بالسفر إلى العاصمة المصرية (القاهرة) لمتابعة ملف تأهيل الملاعب بالسودان، وأهليتها لإستضافة المباريات الدولية، مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم CAF.. أحال الاجتماع عدد من الملفات من بينها قضية الدفاع الدمازين إلى مجلس إدارة الاتحاد .

الخرطوم (كوش نيوز)