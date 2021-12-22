وزير المالية لعمال مطبعة العملة: (إضرابكم يُعطِّل البلاد)





أعلن وزير المالية جبريل إبراهيم، أن مطالب عمال مطبعة العملة ليست عصية ويمكن تنفيذها، وتعهّد بصرف حافز شهر اعتبارًا من اليوم.

ونفّذ عمال مطبعة العملة، إضرابًا عن العمل الثلاثاء، احتجاجًا على عدم صرف الفروقات والحافز السنوي وتوقف الترقيات.

وأوضح وزير المالية جبريل إبراهيم لدى زيارة مباني المطبعة اليوم، أن إضراب عمال مطبعة العملة غير مقبول، وقال إن توقف عمل المطبعة يؤثر في الوضع العام، وأضاف إبراهيم: (المطبعة لديها أهمية وتعطلها يعطل البلاد كاملة)، وتابع وزير المالية قائلًا: (سنرتب لحل مشاكل الترقيات والحوافز السنوية وإذا كانت الأرباح ضعيفة يمكننا مُعالجتها)، وقال إنه لا يرى أن هناك مشكلة في رفع رواتب العمال، وإنها ليست مطالب عصية، كما اتفقوا على إجراءات عاجلة تتلخّص في صرف حافز شهر.

مِن جهته، دعا محافظ البنك المركزي، العاملين بالتركيز على الإنتاج، مُعلنًا بدء صرف الحافز اعتبارًا من غدٍ الخميس، وأن الاجتماع القادم لمجلس إدارة بنك السودان سيكون للنظر في مطالب عمال المطبعة.

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