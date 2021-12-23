بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الخميس 23 ديسمبر 2021





أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الخميس 23 ديسمبر 2021 م، وجاء السعر 436.27900 جنيه للدولار وهو بحسب رصد كوش أعلى من سعر يوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 الذي بلغ 436.27870 جنيه، ويسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 61.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)