المريخ يواجه رديف البنك الأهلى في ثاني تجاربه الإعدادية





يختتم المريخ عصر اليوم، تجاربه التحضيرية خلال معسكره التحضيري بالعاصمة المصرية القاهرة، بمواجهة رديف البنك الأهلى، وخاض الأحمر تجربة أمام التربية والتعليم حقق فيها فوزاً كبيراً بثلاثية نظيفة في استهلالية مبارياته الإعدادية للموسم الجديد، وستكون المباراة هي الأخيرة قبل عودة البعثة إلى البلاد في الثامن والعشرين من الشهر، بعد معسكر تحضيري تنتظر جماهير المريخ أن تظهر نتائجه في الموسم الجديد في مباريات مجموعات دوري الأبطال.

وسيمنح المدرب ليوناردو نيفا الفرصة لعدد كبير من اللاعبين بهدف اختبارهم، بعد أن منحهم الفرصة في المباراة الماضية، مع محاولة تثبيت عناصر محددة ستمثل قوام التوليفة التي ستظهر في الموسم الجديد على غرار منجد النيل، أديلي، توماس، محمد الرشيد، عمار طيفور وبكري المدينة وأوغسيتين أوموتو.

* البلدوزر يستعرض ويثير إعجاب جماهير المريخ

واصل نجوم المريخ تواصلهم مع جماهيرهم عبر السويشايال ميديا، وحرص محمد موسى الضي على تحية الجماهير، معلناً قبوله التحدي، بعد أن وقع في كشوفات المريخ قادماً من الهلال في صفقة انتقال حر، ونشر البلدوزر صورة له بشعار فريقه الجديد، وهو في صالة الجمانزيوم، وهو يستعرض بنيانه المتين، وأرفقها بمنشور أثار إعجاب الجماهير، وكتب البلدوزر “خطوة بخطوة..إلى الأمام إن شاء الله”

وتجاوبت الجماهير مع منشور الضي وحيته وتمنت له التوفيق، وحصل المنشور على إعجاب أنصار الفرقة الحمراء، متمنين له التوفيق، ومؤكدين له أنهم يثقون في نجاحه، في محاولة جادة لدعمه معنوياً .

صحيفة اليوم التالي