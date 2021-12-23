المنتخب يرفع وتيرة إعداده .. واتحاد الكرة يحدد موعد سفر البعثة





رفع المنتخب الوطني الأول نسق تحضيراته للمشاركة في نهائيات أمم افريقيا بالكاميرون، عبر حصة تدريبية صباحية أمس الأربعاء، على ملعب الخرطوم الوطني بنادي الأسرة بالخرطوم3، وتابع المران طه فكي شيخ طه رئيس الاتحاد المُكلّف، وحرص على عقد اجتماع بالجهازين الفني والإداري، واللاعبين، للوقوف على سير التحضيرات ، وأجرى المنتخب مراناً ثانياً على ملعب استاد الهلال عصر أمس، وتقرر أن تغادر بعثة المنتخب إلى العاصمة الكاميرونية (ياوندي) فجر الاثنين المقبل لإقامة معسكر تحضيري يخوض من خلاله صقور الجديان ثلاث مباريات تحضيرية ، قبل التوجه إلى قاروا مقر مباريات مجموعة المنتخب التي تضم إلى جانبه نيجيريا، مصر، وغينيا بيساو..

* المحترفون في الدوريات الأوربية يدعمون تشكيلة المنتخب في الكاميرون

توافد المحترفون السودانيون في الدوريات الأوربية في الوصول للبلاد، ووصل راني كمال الذي ينشط في الدوري الهولندي فعلياً فجر أمس، وسيتوافد بقية اللاعبين في انتظار النجم هاني مختار أحد أفضل اللاعبين المحترفين في الخارج، ويلعب مختار في الدوري الأمريكي، مشاركة المحترفين السودانيين في الدوريات الأوربية قد تمثل دعماً لتشكيلة صقور الجديان، بحسب مستوياتهم وقدرتهم على التأقلم والانسجام مع المحليين، وسينضم أطهر الطاهر للمنتخب في الساعات المقبلة، على الرغم من عدم جاهزيته بسبب ابتعاده فترة طويلة عن المشاركة في المباريات بعد أن ابتعد فترة طويلة للإصابة.

وستشهد تشكيلة المنتخب تغييرات كبيرة عما كانت عليه في الفترة الماضية بعد إبعاد 10 لاعبين 7 منهم كانوا يشكلون ركائز أساسية في التشكيلة على غرار أمير كمال، فارس عبد الله، سموأل وميرغني، نصر الدين الشغيل، رمضان عجب، أحمد آدم بيبو، ما يؤكد ظهور عناصر جديدة، وسيغيب أبوعشرين أيضاً للإصابة.

* مفاجأة حسام البدري يرفض عرضاً لتدريب المنتخب السوداني

فجر المصري ماهر جنينة؛ المحلل الفني مفاجأة كبيرة! وأفاد في حديثه لبرنامج زملكاوي؛ الذي يقدمه خالد الغندور؛ في فضائية الزمالك أن حسام البدري رفض عرضاً رسمياً من اتحاد الكرة لتدريب المنتخب السوداني، وتوقع ماهر أن يتغير شكل صقور الجديان بعد أن استعان بمدرب محلي هو برهان تيه، ورشح المحلل الفني المتخصص في الكرة الإفريقية أن تحتل نيجيريا صدارة المجموعة، وأن يحل المنتخب المصري في المركز الثاني، وتوقع أن يحتل صقور الجديان المركز الثالث ويرافقهم في التأهل للمرحلة الثانية كأفضل الثوالث، وذكر ماهر أن بعض الوكلاء دفعوا باسم حسام البدري للاتحاد النيجيري غير أن اسمه لم يجد القبول عند الاتحاد النيجيري.

وستنطلق البطولة في العاصمة الكاميرونية ياوندي في السادس من الشهر المقبل، وتنتهي في التاسع من فبراير، وسيتواجد المنتخب السوداني ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات مصر، نيجيريا وغينيا بيساو.

صحيفة اليوم التالي