الشرطة تكشف حقيقة حظر مديرها السابق وأسرته من السفر





كشفت الشرطة الحقائق الكاملة حول حظر مديرها العام السابق وأسرته من السفر حارج البلاد.

وكذبت الشرطة في بيان الأنباء الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي بحظر مدير عام الشرطة السابق الفريق أول خالد مهدي إبراهيم، وأسرته من السفر خارج البلاد، وطالبت الشرطة المواطنين ومروجي الشائعات ضرورة الإلتزام بالمعايير وعدم تصديق كل ما يُنشر مع الالتزام بأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية للتفريق بين الخبر والشائعة ، والتدوين والتشهير .

وأكدت الشرطة بحسب المكتب الصحفي بأن كل ما تم تناوله على مواقع التواصل الاجتماعي بحظر مدير عام الشرطة السابق وأسرته من السفر غير صحيح ويجافي الحقيقة.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تناولت خلال الأيام الماضية معلومات حول حظر مدير عام الشرطة السابق الفريق أول شرطة حقوقي خالد مهدي، وأسرته من السفر خارج البلاد.

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