تصنيف الفيفا.. “قفزة” للجزائر وهذا المنتخب “الأكثر تطورا”





كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تصنيف المنتخبات الأخير لعام 2021، والذي أبقى المنتخب البلجيكي أولا في العالم. وحافظت بلجيكا على صدارة العالم، التي احتلتها عام 2018 ولم تتخلى عنها منذ حينها، متفوقة على منتخبات البرازيل وفرنسا وإنجلترا والأرجنتين على التوالي. ومن أبرز المتغيرات في التصنيف، عبور منتخب الولايات المتحدة لمنتخب ألمانيا العريق، ليزيحه عن المركز 11، ويدفعه للمركز 12. المنتخب الأكثر تطورا في 2021 وأعلن الفيفا أن المنتخب الأكثر تطورا في 2021، هو المنتخب الكندي، الذي قفز 33 مركزا “بشكل لا يصدق”، خلال العام الجاري. وارتفع ترتيب المنتخب الكندي بفضل تألقه في الكأس الذهبية لقارة أميركا الشمالية، ووصوله نصف النهائي، بالإضافة للنتائج المبهرة في تصفيات مونديال 2022، وتفوقه على عملاقي القارة المكسيك والولايات المتحدة. المنتخب الأسوأ بالعالم ووضع تصنيف الفيفا، منتخب سان مارينو، الواقع في أوروبا، في مركز الأسوأ في العالم، وهو المركز 210 الأخير بين جميع المنتخبات الدولية. تقدم جزائري وقدم المنتخب الجزائري أكبر قفزة في التصنيف الدولي لشهر ديسمبر، عندما قفز 3 مراكز، ليقع في المركز 29 عالميا. وحافظ منتخب المغرب على صدارته العربية، في المركز 28 عالميا، وهو تطور جيد مقارنة بمركزه الـ33 مطلع العام.

الخرطوم (كوش نيوز)