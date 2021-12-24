الكاف يحدد موعد التفتيش النهائي لاستاد الهلال





حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يومي 14 و15 يناير المقبل، موعدًا لإرسال موفد من إدارة تراخيص الأندية، للتفتيش النهائي على ستاد الهلال السوداني.

وكان الكاف قد حظر ستاد الهلال بجانب ملاعب سودانية أخرى من استضافة المباريات الدولية، بحجة غياب المعايير المطلوبة.

وأجرى الموزمبيقي محمد سادات، مدير إدارة التراخيص بالكاف، عدة اتصالات مع شخصيات ذات صلة بمتابعة الإصلاحات التي بدأت قبل عدة أشهر بستاد الهلال.

كما تواصل مع نائب الأمين العام باتحاد الكرة السوداني، وعضو لجنة التطبيع الفاضل التوم.

وخلال الاتصالات، حدد مدير إدارة التراخيص بالكاف، موعد التفتيش النهائي على ستاد الهلال.

وكان الهلال قد قام بإصلاحات كثيرة في إضاءة الملعب الداخلي، والغرف الداخلية للاعبين والحكام والمراقبين وغرفة المنشطات، وفصل مقصورة الشخصيات المهمة عن باقي المدرجات، وزيادة عدد أبواب الدخول والخروج، ومضى في تركيب 30 ألف مقعد ستكتمل الأسبوع المقبل.

كوش نيوز