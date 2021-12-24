رياضية
أربعة مواجهات في نصف نهائى دورة فقيد الشباب عامر أبو عركي بالسروراب
حقق فريق اسلانج الفوز على نظيره الفاتح في دوري المجموعات بالسروراب بامدرمان بهدفين دون مقابل احرز الاهداف كل من الفضل فتح الرحمن و همزة خلف الله وذلك ضمن فعاليات دورة فقيد الشباب عامر ابو عركي وبالنتيجة يصبح موقف الفرق المتأهلة بالمجوعة ( أ) فريق الفتح يتصدر برصيد 7 نقاط ويليه النهضة ثانيا برصيد 5 نقاط وفى المجموعة ( ب) فريق اسلانج متصدر برصيد 9 نقاط فيما حل فريق الصفوة ثانيا برصيد 4 نقاط وتنطلق مباريات نصف النهائي وفق اعلام الدورة الثلاثاء بلقاء فريقي الفتح والصفوة فيما يواجه اسلانج فريق النهضة يوم الاربعاء وتقام المبارة النهائية يوم السبت 1/1/2022م.
كوش نيوز