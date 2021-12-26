برهان تية : الجدية والإنضباط سلاحنا لنهائيات الكاميرون





قال برهان تية المدير الفني للمنتخب الوطني السوداني لكرة لقدم إن إعداد المنتخب يسير بصورة جيدة خلال المعسكر التحضيري هذه الأيام إستعدادًا لبطولة أمم افريقيا المقامة بالكاميرون مطلع العام المقبل.

وأكد برهان أن المنتخب سيخوض مباراتين أمام أثيوبيا وزيمبابوي على التوالي، مؤكدًا سعيهم الجاد لخوض مباراة ثالثة قبل إنطلاقة البطولة، مبينًا أن المباريات التحضيرية ستُجهز عناصر المنتخب بشكل سليم وستدخل اللاعبين في فورمة المباريات.

وأقر بصعوبة مجموعة السودان التي تضم مصر ونيجيريا وغينيا بيساو، واصفًا منتخبات المجموعة بالأكثر جاهزية وذات مستوى عالي، مستدركا بأن عزيمة الشباب والجدية والإنضباط سيكونوا كلمة السر في البطولة.

وأوضح تيه أن الجميع داخل معسكر المنتخب يسعى لظهور مختلف عن المظهر الذي ظهر به المنتخب في الدوحة، معربًا عن سعادته بالإهتمام الكبير الذي يوليه مجلس إدارة الإتحاد العام بالمنتخب، خاصة لجنة المنتخبات الوطنية .

واوضح أن إدارة الإتحاد وفرت كل معينات النجاح وذللت الصعاب وتقف على تحضيرات المنتخب، وهذا الأمر انعكس إيجابيًا على شكل المعسكر.

وعن ملف لاعبي السودان بالخارج ، أوضح تيه أن الإختيار وقع على لاعبين فقط نظراً لجاهزيتهما وهما يس حامد ومحمد أمين، موضحًا أن الثنائي سبق له وأن إنضم لكلية المنتخب في فترات سابقة الأمر الذي يسهل عملية الإنسجام والتناغم.

وأضاف أن اللاعب يس سيلتحق ببعثة المنتخب يوم الثالث من شهر يناير المقبل وتمت مخاطبة ناديه رسميًا ، أما بخصوص اللاعب محمد أمين فقد أكمل اللاعب استخراج جوازه وسيكون معنا في الكاميرون، وتابع أما بقية اللاعبين فسيكون من الصعب اختيارهم للكلية نظرًا لعدم إكتمال الترتيبات الخاصة بهم .

وأبان في السياق ذاته أن جميع المحترفين بالخارج سيتم عمل تجمع لهم خاص سيشتمل على إختبارات لمدة إسبوعين لتقييم المستويات.

وفي ختام حديثه تمنى برهان نجاح الفريق في مهمته الصعبة بالكاميرون وتمثيل السودان خير تمثيل.

سودان ناو