قرار بتعيين لجنة تطبيع لنادي الهلال





أصدر الاتحاد السوداني لكرة القدم بتعيين لجنة تطبيع لنادي الهلال تألفت من اثني عشر عضو.

و حدد القرار و الذي جاء بناء على اجتماع لجنة الطوارئ مع لجنة تطبيع نادي الهلال،

و حدد القرار أمد اللجنة بـ(90) يوم ، على أن يتم خلالها حصر عضوية نادي الهلال و إدارة شئون النادي و إقامة جمعيتين عموميتين؛ لإجازة النظام الأساسي، و انتخاب مجلس إدارة جديد.

و ضمت اللجنة كل من هشام حسن السوباط رئيساً لها و الطاهر يونس نائباً أول للرئيس و محمد إبراهيم العليقي نائباً للرئيس و السر أحمد عمر أميناً عاماً و الفاضل التوم التهامي مساعداً للرئيس و الأمين عبدالمنعم مساعداً للرئيس و راشد صالح أميناً للمال و عضوية كل من ؛ نزار عوض مالك ، عبدالله العاقب ، خالد عبدالله هداية الله و إسماعيل عثمان السيد.

باج نيوز