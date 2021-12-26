زيادة خرافية في أسعار الانترنت من سوداني ومشتركون: دا آخر شهر لينا معاكم
في ظل استقرار اسعار الصرف التي تشهدها البلاد منذ مدة ، واستقرار اسعار الهواتف والعديد من الخدمات الاخرى ، قررت شركة سوداني للإتصالات رفع اسعار الانترنت بنسبة 100% ليلة الخميس . وتدهورت خدمات الاتصالات والانترنت بصورة كبيرة في الفترة الماضية للمشغل الوطني (سوداني) ، وشكى العديد من المستخدمين من ضعف خدمات الانترنت وخروج الشبكة في العديد من المناطق ، بما فيها العاصمة المثلثة حيث تدهورت سرعة الانترنت على الـجيل الرابع لتصل حدود 3 ميقا بكسل ، الأمر الذي جعل المشتركين يبحثون عن البدائل الاخرى وعروض الشركات الاخرى . وجاءت الزيادة الاخيرة ، لتدق ناقوس الخطر ، حيث عبر العديد من المشتركين ان الزيادة كبيرة وكشفوا عن انتقالهم الى مشغل اخر ، حيث تعمل 3 شركات تقدم خدمات الانترنت للهاتف المحمول في السودان وهي شركة زين ، شركة سوداني و شركة MTN .
الخرطوم(كوش نيوز)
تعليق واحد
دي دائما بلعبوها كده بالبلدي
سوداني تبداء وبعد يومين الجميع يزيد
وكله بسبب مخربي الاقتصاد الناس العلمانيه ومعهم جبريل وزير الماليه وقحط
وقالها جبريل انا مسكت الماليه من اجل هدف واحد وهو مال الحركات ودارفور
فهو لا يعنيه ان زادت الاسعار من مليون ف الميه الي مليار ف الميه …مش هو وحده كل اعضاء الحكومه الكبار مدني علي عسكري علي احزاب ما دام ماكلين شاربين مترفهين متنعمين مرطبين ف تحرق روما والخرطوم و كل السودان نفسي نفسي…..
معقوله بس البشير يسلمكم الدولار 45 جنيه
توصلوهو الي 450 الف جنيه نص مليون
البشير يسلمكم العيشه ي 50 قرش تطلعوها الي 30 و40 و 50 جنيه
البشير يسلمكم البنزين ب 24 تزيدوه الي 1600 ويزيد
تبا لكم عدله وقلبه