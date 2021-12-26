زيادة خرافية في أسعار الانترنت من سوداني ومشتركون: دا آخر شهر لينا معاكم





في ظل استقرار اسعار الصرف التي تشهدها البلاد منذ مدة ، واستقرار اسعار الهواتف والعديد من الخدمات الاخرى ، قررت شركة سوداني للإتصالات رفع اسعار الانترنت بنسبة 100% ليلة الخميس . وتدهورت خدمات الاتصالات والانترنت بصورة كبيرة في الفترة الماضية للمشغل الوطني (سوداني) ، وشكى العديد من المستخدمين من ضعف خدمات الانترنت وخروج الشبكة في العديد من المناطق ، بما فيها العاصمة المثلثة حيث تدهورت سرعة الانترنت على الـجيل الرابع لتصل حدود 3 ميقا بكسل ، الأمر الذي جعل المشتركين يبحثون عن البدائل الاخرى وعروض الشركات الاخرى . وجاءت الزيادة الاخيرة ، لتدق ناقوس الخطر ، حيث عبر العديد من المشتركين ان الزيادة كبيرة وكشفوا عن انتقالهم الى مشغل اخر ، حيث تعمل 3 شركات تقدم خدمات الانترنت للهاتف المحمول في السودان وهي شركة زين ، شركة سوداني و شركة MTN .

الخرطوم(كوش نيوز)