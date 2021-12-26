التوم هجو: الوضع مأساوي والشعب لم يتعلم من الماضي





قال رئيس مسار الوسط التوم هجوم، إن الوضع مأساوي في السودان والسودانيون ينظرون للقضية الوطنية من خلال المنظار الشخصي والحزبي.

وأضاف هجو لقناة (الحدث) “الوضع متأزم للأسف الشديد وهذا ليست حالة جديدة بل حال السودانيين منذ 65 عاماً”، مشيراً إلى أن الشعب لم يتعلم من الماضي وينظرون دائماً للقضية الوطنية من منظور شخصي وحزبي.

وتابع “إن الذين يتحدثون الآن من الأحزاب عن المجلس السيادي ويصفه بالانقلابي هم أول من أبرز لنا البرهان وسلموا له السلطة وهم الآن يصفونه بالانقلابي وهم من اقنعونا ونحن بالخارج ووصفوا حميدتي والبرهان بالملائكة”.

وتساءل هجو “كيف انتقل المجلس الآن من مجلس ملائكي الى مجلس انقلابي”، وقال “الحقيقة أن مجلس السيادة تعب بعد ثلاثة سنوات ظل يحكم مع هولاء (الأحزاب) ولم يقدموا خطوة واحدة للشعب السوداني، عندما استلموا الحكم كان الدولار يساوي 60 جنيهاً والآن 500 جنيه وكانت كل مناحي الحياة أحسن من الآن”.

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