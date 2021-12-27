“كاف” يُفاجئ مُنتخبات الأمم الأفريقية قبل انطلاقتها





كشفت تقارير صحفية جزائرية خلال الساعات القليلة الماضية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”, قرر رفع عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021م والتي من المفترض إقامتها في الكاميرون، في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022م بعد تأجيلها لمدة عام كامل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وبحسب صحيفة (الوطن) الجزائرية التي تصدر باللغة الفرنسية، فان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) رفع عدد اللاعبين من 23 إلى 30 بسبب انتشار السلالة الجديدة من الفيروسات، متحور أوميكرون، واستمرار وباء فيروس كورونا المستجد، كوفيد – 19.

صحيفة الصيحة