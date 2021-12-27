قرار غير رسمي بتأجيل ديربي القمة





أفادت مصادر موثوقة أن ديربي القمة الذي يجمع المريخ بالهلال في نهائي بطولة كأس السودان، لن يقام في موعده المحدد في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري ، وسيكون التأجيل مصير المباراة، قياساً بسفر بعثة المنتخب إلى الكاميرون بعد غد الاثنين، وهو ما يعني غياب معظم العناصر الأساسية في الفريقين، وسيغيب عن الهلال مهاجمه الأول محمد عبد الرحمن؛ بجانب حارس مرماه الأساسي علي أبوعشرين، كما سيفقد المريخ جهود 7 لاعبين على الأقل.

وكانت بطولة الكأس قد تأجلت في نسختين ماضيتين، بسبب ثورة ديسمبر في العام 2019، وبسبب جائحة “كورونا” في العام 2020، لتكون مهددة بالإلغاء في النسخة الحالية 2021.

فيما لن يتأثر المريخ كثيراً بغياب نجومه لوفرة البدلاء وعدم تأثر الفريق بالغيابات وهو ما بدا أكثر وضوحاً في السنوات الأخيرة التي شهدت غيابات متواصلة، ولم يتأثر الفريق كثيراً .

بطولة الكاس، ربما لا تقام في الموسم الحالي بسبب ارتباطات المنتخب الوطني، واقتراب موعد بطولة الدوري التي ستبدأ عقب عودة صقور الجديان من الكاميرون، وهو ما يعني أن البطولة ستنطلق في الثلث الأخير من الشهر، ما يشير لبرمجة ضاغطة، ستعضد أكثر من فرضية إلغاء الكأس على غرار ما حدث في آخر 3 مواسم ماضية، غابت فيها البطولة عن المشهد.

صحيفة اليوم التالي