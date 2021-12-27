المنتخب يختم تحضيراته وبعثته تغادر إلى ياوندي





اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تحضيراته في السودان ضمن برنامجه الإعدادي للمشاركة في نهائيات أمم أفريقيا بالكاميرون 2022م، عبر حصة تدريبية صباحية جرت على ملعب الخرطوم الوطني بنادي الأسرة في الخرطوم 3 عند الساعة السابعة من صباح أمس الأحد 26 ديسمبر ، وأشرف على المران برهان تية، المدير الفني للمنتخب وطاقمه المساعد، و حرص برهان على مخاطبة لاعبيه، و رسم برنامج المرحلة المقبلة التي سيتواصل فيها الإعداد في العاصمة الكاميرونية ياوندي.. والتي سيخوض خلالها صقور الجديان مباريات إعدادية قبل السفر إلى قاروا مقر المجموعة الرابعة التي يلعب فيها منتخبنا إلى جانب نيجيريا ومصر وغينيا بيساو..

حماس كبير بالتدريبات

أظهر لاعبو المنتخب الأول حماساً كبيراً خلال التدريبات البدنية والتكتيكية التي خضعوا لها، والتي اختتمت بتقسيمة في منتصف الملعب شهدت إحراز عدد من الأهداف ..

> تشريف وكيل الوزارة والمستشار الفني

شرف مران المنتخب أيمن سيد سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة الاتحادية، و الكابتن محمد عبدالله مازدا المستشار الفني للمنتخب، و عدد من الرياضيين.. وحرص سليم على مخاطبة الجهاز الفني واللاعبين؛ متمنياً لهم التوفيق وزودهم بالعديد من النصائح قبل خوض الاستحقاق القاري الكبير..

فحص كرونا وتسريح اللاعبين

عقب المران الصباحي والأخير للمنتخب في السودان، خضعت البعثة إلى إجراء فحص كوفيد 19، في فندق قراند هوليداي فيلا، مقر معسكر المنتخب حالياً، و تم تسريح اللاعبين لمعاودة ذويهم قبل التجمع الذي كان عند الخامسة مساء أمس؛ استعداداً للسفر عبر الخطوط الإثيوبية في الساعات الأولى فجر اليوم الاثنين.

* تراجع منطقي للمنتخب الوطني في التصنيف الشهري

تراجع ترتيب منتخبنا الوطني في التصنيف الشهري؛ الذي يصدره الاتحاد الدولي، واحتل صقور الجديان المركز 125 عوضاً عن 123، وتسبب تراجع النتائج في الشهر الماضي في احتلال المنتخب لترتيبه الحالي، فيما تصدر المنتخب البلجيكي لائحة الترتيب متفوقاً على البرازيل التي احتلت المركز الثاني، ويأمل الشارع الرياضي أن يتمكن المنتخب من الظهور الجيد في بطولة الأمم الإفريقية التي ستقام بالكاميرون من أجل أن يحقق المنتخب قفزة جيدة، وسيواجه صقور الجديان تحدياً من العيار الثقيل في بطولة سترمي فيها كل المنتخبات بثقلها.

صحيفة اليوم التالي