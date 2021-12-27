المريخ يواصل تحضيراته وبعثته تتأهب للعودة إلى الخرطوم





واصل فريق كرة القدم بنادي المريخ تحضيراته خلال معسكره الإعدادي بالعاصمة المصرية القاهرة، وأدى الفريق عدداً من التدريبات بعد أن خاض الفريق التجربة الثانية أمام رديف البنك الأهلى التي خسرها الأحمر بهدفين مقابل ثلاثة أهداف، في مباراة وصفها البرازيلي ليوناردو نيفا بالناجحة، مقللاً من الخسارة في هكذا تجارب، ومؤكداً أنه خرج بفوائد كبيرة من المباراة بعد أن منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين، مشددًا على أهمية التركيز في التجارب الرسمية، معتبراً أن المباريات التجريبية تستهدف تطوير الفريق بدنياً ومهارياً، ومن أجل الاستعداد للتنافس الرسمي، معتبراً أن فريقه يسير على نحو جيد، مشيداً بالمجهود الكبير ورغبة اللاعبين في الاستفادة من المعسكر.

* دوليو المريخ يرافقون المنتخب إلى الكاميرون

انضم دوليو المريخ للمنتخب، وغادروا مع بعثته إلى الكاميرون، وبعد أن تأخروا كثيراََ في الحضور والانضمام للمعسكر، والتحق المريخ للمنتخب، وسيغادرون مع البعثة التي ستغادر فجر اليوم إلى ياوندي، وتلقي الوافد الجديد للمريخ محمد حسن زرقة دفعة معنوية كبيرة بعد أن تم اختياره ضمن القائمة١،فيما سيواصل محمد الرشيد وضياء الظين مشوارهما رفقة صقور الجديان، وينتظر أن تصل بعثة المريخ إلى البلاد في الثامن والعشرين من الشهر، لمواصلة الإعداد والتحضير .

صحيفة اليوم التالي