طعنان جديدان من تنظيم “عزة الهلال” ضد التمديد للجنة “السوباط”





تقدّم تنظيم “عزة الهلال”، بطعن لمفوض هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم، ضد قرار تمديد أجل لجنة تطبيع نادي الهلال برئاسة هشام السوباط لمدة (90) يوماً.

وطالب عضو الجمعية العمومية لنادي الهلال علي مصطفى، بضرورة إلغاء قرار الاتحاد السوداني لكرة القدم، والذي اعتبر أنه مخالف للمادة (8) من قانون الشباب والرياضة، وتكوين لجنة تسيير لنادي الهلال لمدة (6) أشهر- طبقاً لنض الطعن المقدم.

طعن قانوني

وفي ذات الأثناء، تقدم عضو نادي الهلال ميسرة عوض الكريم، بطعن رسمي ضد قرار اتحاد كرة القدم بتمديد عمل لجنة التطبيع، وطالب بإلغاء قرار الاتحاد السوداني باعتبار أنه مخالف للمادة (8) من قانون الشباب والرياضة لسنة 2017م- بحسب الطعن الذي قدّمه.

وكان اتحاد الكرة قرر في إجتماع أمس، إعادة تشكيل لجنة تطبيع نادي الهلال تتألف من (12) عضواً برئاسة هشام السوباط، وحدد التكليف أمد اللجنة بـ(90) يوماً، يتم خلالها حصر عضوية نادي الهلال، وإدارة شؤون النادي، وإقامة جمعيتين عموميتين لإجازة النظام الأساسي، وانتخاب مجلس إدارة جديد.

الصيحة