والي الخرطوم يطالب لجان التغيير بتشديد المراقبة على الخبز





أكد والي الخرطوم المكلف الطيب الشيخ، على الدور الرائد للجان الخدمات والتغيير في الأحياء السكنية ومساندتها للمحليات لاستدامة الخدمات، غير أنه لا يزال مطلوباً بذل مزيد من الجهود في مراقبة توفر السلع الإستهلاكية خاصة الخبز والدقيق باعتبارها سلع مدعومة من الدولة.

ودعا الوالي خلال لقائه بمكتبه اليوم، منسقي لجان الخدمات والتغيير بوحدات محلية أمبدة بحضور مستشار الوالي للمتابعة والخدمات مبارك دوسة، دعا لضرورة العمل الجماعي والبعد عن الخلافات التي دائماً ما تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة لخدمة المواطن.

وطالب الشيخ منسقي لجان الخدمات بالعمل الجاد من أجل تحقيق أهداف الثورة وعمل تغيير حقيقي للمفاهيم البائدة التي أعاقت مسيرة التنمية بالولاية.

وجدّد الوالي ثقته في عضوية لجان الخدمات والتغيير وإسهامها في مراقبة وخدمة المواطن لأنها لجان شرعية جاءت بالانتخابات من سكان الأحياء.

من جانبهم، استعرض منسقو لجان الخدمات والتغيير جملة من المهام التي تقوم بها اللجان داخل مواقع السكن من أجل انسياب السلع المدعومة من الدولة، مشيرين لعدد من القضايا الملحة لسكان أمبدة المتمثلة في محاربة السكن العشوائي والتوسع في توصيل شبكات الكهرباء والمياه والتعليم والصحة وإصحاح البيئة، مؤكدين تعاونهم مع حكومة الولاية لتحقيق الاستقرار في الأحياء السكنية.

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