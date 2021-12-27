اتهام قيادي في النظام البائد بالثراء الحرام والمشبوه





اتّهمت المحكمة اليوم، القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني المحلول الحاج عطا المنان بالثراء الحرام والمشبوه.

وحرّرت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، ورقة اتّهام في مواجهة المتهم الأول الحاج عطا المنان بمُخالفة نص المواد (6/ ب) التي تتعلّق باستغلال النفوذ بواسطة موظف عام و(7) التي تتعلّق بالثراء الحرام والمشبوه، و(9) التي تتعلّق بعدم تقديم إقرار الذمة بشأن مُمتلكاته.

واتهمت المحكمة، “بنك النيل” بصفته الاعتبارية بمُخالفة نص المادة (26) التي تتعلّق بالمعاونة الجنائية، وذلك لتسهيل ومُساعدة البنك المتهم الأول (عطا المنان) في عمليات تمويل شركاته، بجانب اتهامه كذلك بمخالفة نص المادة (29) من قانون تنظيم العمل المصرفي.

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