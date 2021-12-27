حمدوك يطلب من البرهان و”حميدتي” البحث عن رئيس وزراء
طلب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، البحث عن رئيس وزراء جديد، لاستكمال ما تبقى من الفترة الانتقالية.
وذكرت مصادر لقناة (الشرق)، أن البرهان وحميدتي، حاولا إثناء حمدوك عن الاستقالة، لكنه تمسّك بموقفه.
في السياق, توقّعت مصادر موثوقة من مكتب رئيس الوزراء لـ(الشرق الأوسط) أن يقدم حمدوك، استقالته في غضون الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد أن كان قد أرجأها الأسبوع الماضي استجابةً لوساطات إقليمية ودولية وضغوط محلية، غير أنّ تطوُّر الأحداث في الأيام الماضية، دفعت حمدوك إلى التراجع عن إرجاء الاستقالة.
وقال المصدر, إنّ العاملين في مكتبه تلقّوا منذ الأربعاء الماضي، توجيهاً بـ«الاستعداد لإجراءات تسليم وتسلم»، وإنهم شرعوا بالفعل في تجهيز وثائق التسليم والتسلم الوشيك، بيد أنّ المصدر لم يكشف الموعد المُحَدّد الذي يُتنظر أن تُعلَن فيه الاستقالة رسمياً، وأضاف المصدر أنّ العاملين في مكتب رئيس الوزراء شرعوا في إجراءات تسليم الملفات للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
الصيحة
تعليق واحد
🔴 في 60000000000000 الف حمدوك
يا برهان انت يا اخينا ما ود الجيش ؟ ماك ود الكليه الحربيه ؟ ماك صنديد واسد ومقاتل وفارس ؟ ماك مسلم ومؤمن ؟
البلد دي طرشقت تب ! و اتعفنت تب ! واتبلت تب ! وجاعت تب !
دق المزيكا واقلب الجميع
حكومه تسير اعمال من الجيش و المنظومه الامنيه …..
وانتخابات بعد 6 شهور
ياخي جرب وشوف راسك ما حاطير
ولا حاتنزل علينا حجاره من سجيل
ولا حاضربونا بالنووي و دمنا اسيل
ان شاء الله وبسم الله حامينا الجليل!
انت ماك زول سوداني واصيل ؟
تحيه لجيشنا الماااااااااااااا عميل
وعمليات الامن ناس الشغل التقيل
والدعم السريع فوارس فوق الجن و الخيول
وشرطتنا وبقيه المنظومه رجال المستحيل
✔SGS news🔴
Dec 28
21
العمده/ ود امك