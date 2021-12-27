حمدوك يطلب من البرهان و”حميدتي” البحث عن رئيس وزراء





طلب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، البحث عن رئيس وزراء جديد، لاستكمال ما تبقى من الفترة الانتقالية.

وذكرت مصادر لقناة (الشرق)، أن البرهان وحميدتي، حاولا إثناء حمدوك عن الاستقالة، لكنه تمسّك بموقفه.

في السياق, توقّعت مصادر موثوقة من مكتب رئيس الوزراء لـ(الشرق الأوسط) أن يقدم حمدوك، استقالته في غضون الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد أن كان قد أرجأها الأسبوع الماضي استجابةً لوساطات إقليمية ودولية وضغوط محلية، غير أنّ تطوُّر الأحداث في الأيام الماضية، دفعت حمدوك إلى التراجع عن إرجاء الاستقالة.

وقال المصدر, إنّ العاملين في مكتبه تلقّوا منذ الأربعاء الماضي، توجيهاً بـ«الاستعداد لإجراءات تسليم وتسلم»، وإنهم شرعوا بالفعل في تجهيز وثائق التسليم والتسلم الوشيك، بيد أنّ المصدر لم يكشف الموعد المُحَدّد الذي يُتنظر أن تُعلَن فيه الاستقالة رسمياً، وأضاف المصدر أنّ العاملين في مكتب رئيس الوزراء شرعوا في إجراءات تسليم الملفات للأمانة العامة لمجلس الوزراء.

الصيحة