الإمارات.. إجراءات جديدة لدخول أبوظبي بداية من الخميس





كشفت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي بالإمارات عن تحديث إجراءات الدخول إلى الإمارة من داخل الدولة، واعتمدت تطبيق شرط حالة المرور الأخضر للمطعمين ونتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف لغير المطعمين.

وقالت اللجنة في بيان لها : اعتباراً من يوم الخميس، الموافق 30 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى استخدام أجهزة المسح بتقنية نظام EDE المعتمدة على التكنولوجيا المتطورة لرصد الحالات المحتمل إصابتها بفيروس كوفيد-19، يتم تطبيق شروط جديدة تعزيزاً للإجراءات الاحترازية وحفاظاً على الصحة العامة.

واضافت : وبموجب هذا التحديث، يتوجب إبراز حالة “المرور الأخضر” على تطبيق الحصن بالنسبة للفئات التي حصلت على التطعيم وإظهار نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR، لم يمضِ على استلامها أكثر من 96 ساعة، بالنسبة للفئات غير المُطعمة.

وكانت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أعلنت في وقت سابق “القائمة الخضراء” المُحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، دعماً لتخفيف إجراءات السفر مع الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة لضمان صحة وسلامة الجميع، وفقا للموقع الإلكتروني للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

وسيُعفى كافة المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة الحجر الصحي في الإمارة، ويجب عليهم إبراز نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19 (تحليل PCR) تم استلامها في غضون 48 ساعة على الأكثر قبل موعد المغادرة، وإجراء فحص ثانٍ عند وصولهم مطار أبوظبي الدولي.

وسيُطلب من المسافرين الحاصلين على اللقاح الكامل والقادمين من إحدى دول “القائمة الخضراء” المُحدثة إجراء فحص كوفيد-19 (تحليل PCR) آخر في اليوم السادس من تاريخ وصولهم مطار أبوظبي الدولي (يعد تاريخ الوصول هو اليوم الأول).

أما بالنسبة للمسافرين غير المُطعمين القادمين من إحدى دول “القائمة الخضراء”، فيجب عليهم إجراء فحص كوفيد-19 (تحليل PCR) في اليومين السادس والتاسع من تاريخ وصولهم مطار أبوظبي الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن الدول والمناطق والأقاليم المدرجة في القائمة ستُحَدَّث دورياً بناءً على التطورات العالمية لجائحة كوفيد-19.

وستُدرج أسماء الدول التي تتوافق مع المعايير الصارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتنطبق هذه الإجراءات على دول المغادرة التي يسافر منها الزوار فقط وليس على الجنسية.

القائمة الخضراء المحدثة دخلت حيز التنفيذ الساعة 12:01 صباح أول أمس الأحد لدولة الإمارات العربية المتحدة:

أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، الأردن، ألبانيا، البحرين، البرازيل، البرتغال، البوسنة والهرسك، التشيك، الدنمارك، السعودية، السويد، الصين، العراق، الفلبين، الكويت، ألمانيا، المجر، المملكة المتحدة، النرويج، النمسا، الولايات المتحدة، اليابان، اليمن، اليونان، إندونيسيا، أوزباكستان، أوكرانيا، إيران، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، بلجيكا، بلغاريا، بورما، بولندا، بيلاروسيا، تايلاند، تايوان (جمهورية الصين الشعبية)، تركمانستان، تركيا جزر المالديف، جمهورية أيرلندا، جورجيا، روسيا، رومانيا، سلطنة عمان، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، سوريا سويسرا، صربيا، طاجيكستان، فرنسا، فنلندا، قبرص، قرغيزستان، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوريا الجنوبية، لاتفيا، لاوس، لبنان، لوكسمبورغ، ماليزيا، هولندا، هونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).

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