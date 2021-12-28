المريخ والهلال السودانيين في مجموعة واحدة بدوري أبطال إفريقيا





جرت، الثلاثاء، بالقاهرة.

أسفرت قرعة دوري المجموعات لأبطال إفريقيا، عن صدام قويّ في المجموعة الأولى، بعدما أوقعت الهلال السوداني والمريخ السوداني مع الأهلي المصري وصنداونز الجنوب إفريقي.

وجاءت المجموعة الثانية، الرجاء الرياضي المغربي، هورويا الغيني، وفاق سطيف الجزائري. أمازولو الجنوب إفريقي.

وضمّت المجموعة الثالثة الترجي الرياضي التونسي، النجم الساحلي التونسي، شباب بلوزداد الجزائري، جوانينغ غالاكسي البوتسواني،

أمّا المجموعة الرابعة الوداد الرياضي المغربي، الزمالك المصري، بيترو أتلتيكو الأنغولي ، ساغرادا إسبيرانسا الأنغولي.

باج نيوز