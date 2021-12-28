لقمان: التلفزيون سيتحرر من أسر الحكومة





قال المدير العام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لقمان احمد ان الاعلام مهنة مقدسة وسلطة رابعة من ابرز مهامها المراقبة والمتابعة والمحاسبة. وأشار في برنامج (حديث النـاس) بقناة النيل الأزرق إلى أن كل وسائل الاعلام تؤدي ثلاثة مهام رئيسية هي الأخبار والتعليم والترفيه، وقال إن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في السودان منهارة وتخالف كل المعايير الصحفية باعتبار انها جهاز مملوك للحكومة وظلت تعمل على الدوام على هوى الحاكم والمسؤول.

وقال ان تبعية اجهزة الاعلام للحكومة هو أمر خاطئ، مشددا على أن الإعلام ينبغي ان يكون حرا.

واوضح لقمان أن مرحلة توليه لأمر الإذاعة والتلفزيون هي من اصعب مراحل حياته وانه تعرض لتجاذبات كبيرة جدا، مشيرا إلى أن الفهم الحقيقي لدور وسائل الاعلام لم يتشكل بعد في المجتمع السوداني، مطالبا بضرورة زيادة جرعات الوعي لفهم دور الاعلام في المجتمع، وقال بعد ثورة الاتصالات والتطور الكبير في العالم لا أرى مبررا لسيطرة الحكومات على وسائل الاعلام. واضاف أنه كان يجتهد في ان ينقل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من هيئة مملوكة للحكومة إلى هيئة مملوكة للدولة والمجتمع، وأكد ان الهيئة ستتحرر من أسر الحكومة وستقوم بدورها الحقيقي.

واشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنها ليست جديرة بالثقة لكي ينقل عنها الأخبار وليست مؤهلة لصناعة الأخبار وساهمت في تسميم الاجواء في الفترة الأخيرة، مطالبا بضرورة الاعتماد على المصادر الصحفية الحقيقية.

الصيحة