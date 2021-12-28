مُختص زراعي يعرض دراسة جدوى لمشروع بسيط بالسودان بعائد أكثر من 10مليار لإنتاج الفدان الواحد





عرض المختص الزراعي “عثمان الصديق” دراسة جدوى لمشروع زراعة عنب، بعائد قُدر له أكثر من 10مليار لإنتاج الفدان الواحد. وأورد “الصديق” المهتم بالزراعة والاستثمار في شتول الفاكهة دراسة جدوى جاء فيها: دراسة جدوى مبسطة جدا لزراعة فدان (عنب) الفدان بتتزرع فيهو 700 شجرة متوسط انتاج الشجرة الواحدة بعد التسميد الجيد والنوع الجيد للعنب والتربة والتقليم مابين 15 إلى 22 و 25 كيلو عنب. فلنفرض ان الشجرة انتجت 15 كيلو سعر الكيلو بمبلغ 1000ج 700×15=10500 كيلو 10500×1000=10500000. عشرة مليار ونص هذا هو عائد انتاج فدان واحد من العنب. وأضاف: أن كل انواع التربة في بلادنا تعد ناجحة لزراعة العنب، المهم أن يكون تصريف المياه جيداً.

الخرطوم: (كوش نيوز)