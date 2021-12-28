للفصل في طلبين..إرجاء محكمة مدبري انقلاب البشير





أرجأت محكمة مدبري انقلاب الـ30 من يونيو 89 إلى 11 من يناير القادم، للفصل في طلبين من الدفاع الأوّل.

ويشمل طلب الدفاع الأوّل إطلاق سراح المتهمين بالضمان لطول مدّة بقائهم في الاعتقال، ومنع المحامين من خارج ديوان النائب العام بالظهور أمام المحكمة، كداعمين لهيئة الاتهام .

وكانت هيئة الاتهام خلال الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة قاضي المحكمة العليا حسين الجاك في قاعة المحكمة العليا برئاسة القضاء في تعقيبها على طلب الدفاع في الجلسة الاجرائية قد رفضت طلب الدفاع وهو الأمر الذي ستقرر المحكمة الفصل فيه في جلسة حددتها في الحادي عشر من يناير القادم.

باج نيوز