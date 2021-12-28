الخرطوم..الطرق والجسور تشرع في تزيين وإنارة الجسور





شرعت هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بالخرطوم، الثلاثاء، في تنفيذ خطة نظافة وتجميل الجسور النيلية بالولاية.

وبدأ إنطلاق أعمال النظافة بجسر الفتيحاب، وشملت نظافة مداخل الجسر جهة الخرطوم والأجزاء العليا للجسر، بواسطة شركة سراميل.

وشدّدت الهيئة على استمرار ومواصلة تلك الجهود مساء اليوم بجسر الحلفايا، على أن تشمل الأعمال جميع جسور الولاية خلال الأيام المقبلة.

وفي ذات السياق، أعلنت إدارة الإنارة والكهرباء بالهيئة عن التجهيز لتكملة أعمال تركيب وتزيين الجسور احتفالاً بالذكرى 66 لاستقلال السودان.

باج نيوز