الدولار يسجل ارتفاعاً مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء





إرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الثلاثاء في منتصف تعاملات أسواق المال والأعمال بالخرطوم بالسوق الموازي، مقارنة مع الأيام السابقة وكشف رجال أعمال عن شح كبير في عرض الدولار.

يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 456.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 121.60 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 456.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

وسجلت أسعار البنوك في السودان متوسط 450 جنيه للدولار، بينما أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 م، وجاء السعر 436.27920 جنيه للدولار.

الخرطوم (كوش نيوز)