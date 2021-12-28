ابوهاجة: إعادة صلاحيات جهاز المخابرات لوضع حد للأيادي المخربة التي لا تريد فترة انتقالية مستقرة





قال العميد الدكتور الطاهر أبو هاجة مستشار القائد العام للقوات المسلحة أن إعادة بعض الصلاحيات مؤخراً لجهاز الأمن والمخابرات العامة أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية والهدف منه وقف المهددات الأمنية التي تهدد أمن واستقرار الوطن، مثل التخريب والتخابر ومكافحة الإرهاب وخلاياه المنتشرة وتجارة المخدرات والجريمة العابرة للحدود وغيرها.

وقال أبو هاجة إن بعض الجهات والعناصر تستغل جو الحريات بصورة سلبية في خلق الفوضى، هذه الصلاحيات أعيدت لجهاز الأمن والمخابرات في توقيتها، مضيفاً أنها ليست تهديداً للحريات وحق التظاهر وإنما لوضع حدٍ للأيادي المخربة التي لا تريد فترة إنتقالية مستقرة ولا تحول ديموقراطي حقيقي.

وقال الطاهر أنه ليس من المنطق تقديم الزهور لمن يحطمون المنشآت ويكسرون الشوارع ويعطلون مصالح العباد، فالحرية مهمة ولكن من المضر جداً تعديها على حرية الآخرين.

الخرطوم: (كوش نيوز)