سودانية وضعها مأساوي تستشير: امي قالت لي زواج بالشكل ده دائما فاشل واختي شاكلتني انتي كيف تضيعي الفرصة





السلام عليكم

اخوي احمد احكي ليك حكايتنا نحن ٤ بنات اكبرهم منفصله عندها طفلة عمرها سنه بعديها انا ما كملت دراسة بي سبب الظروف تحتي ولد وبنت اكبرنا ما كبيرة ٢٥ سنه وانا ٢٢ والاصغر مني ٢٠ واصغر وحده ١٦ سنه بنت برضو ابوي كان وضعو ممتاز الحمدلله دخل في ديون وعقارات دخل السجن عليهو ٥١ سدد ٣٠ والمتبقي كان مافي حل غير نبيع البيت بعنا البيت العندنا وسدد العليهو اجرنا في جبرة سنه ونص بعديها ابوي ربنا يرحمو بقينا لا قادرين نكمل تعليم لا قادرين نعيش.

يوم في يوم مافي امي جاها قلب وسكري اختي الكبيرة اتزوجت صاحب ابوي اكبر منها جابت منو بنت وطلقها وبقى يرسل ليها مصاريف بنتو فقط انا اشتغلت في مطعم وفي كافي وانت ك شاب عارف تعامل المطاعم والكافيهات ٣ شهور بقيت يا اقبل بالوضع يا اخلي الشغل مدير المطعم زول كويس كلمتو انو الوضع ده صعب معاي مسكني الادارة واتعرف على امي واخواني وبقت علاقة بيت.

مرت الايام عرض علي الزواج وكان متزوج قال من غير زوجتو تعرف ضميري انبني وامي قالت لي زواج بالشكل ده دايما فاشل وما تستعجلي وبقيت اتهرب منو خليت الشغل بقى يجي البيت ويقعد معانا بالساعات والله العظيم ما حصل عملنا شي يغضب ربنا ولا اديتو فرصه والحمدلله لبسي محتشم .

دايما اختي شاكلتني انتي كيف تضيعي فرصه زي والراجل وضعو كويس وضع اخواني وامي يوجع الكافر انا حاليا لا شغالة ولا عايزة الفكرة والراجل متمسك بي شديد وعلي فكرة بصرف علينا خايفه اتمسك بالرفض يطلب الادانا ليهو او يقول علي منافقة.

بالله عليك نزلها من غير اسم وخلي الناس تدعي لي واخر حاجه فكرت اسافر خارج السودان ان شاء الله اشتغل شغالة لو ربنا اكرمني عايزة افتح بوتيك او كوفير لو في زول يقدر يمولني او يسفرني دون يطلب مقابل او دون مخافة ربنا خلي يتواصل معاك وانا بكتب ليك كل الضمانات .

يا احمد والله تعبانه ومرض امي خلاني اتمنا الموت اخواني الاصغر برضو مستقبلهم مجهول وانت عارف الزمن نادر الاهل يقيفو معاك انا لو عايز الحرام بعملو وبعيش من دون انزل حكايتي ربنا يستر اعراضك نزلها من غير اسم خلي الناس تدعي لينا يا احمد اخوي

قروب

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